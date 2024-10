Cineasta Sergio Moriconi se despede de Vladimir Carvalho: 'Meu mestre"

Considerado um dos nomes mais prestigiados do cinema nacional, Vladimir Carvalho morreu nesta quinta-feira (24/10), devido a complicações em decorrência de um infarto. O velório teve início às 9h30, no Cine Brasília, e contou com a presença de autoridades, familiares e amigos, que descreveram a importância do cineasta para Brasília.

O cineasta, crítico de cinema e grande amigo de Vladimir, Sérgio Moriconi, 69 anos, conta que tinha uma relação de muita admiração com Carvalho e o considerava o seu mestre. “Conheci ele na Universidade, pois o Vladimir me deu aula e fui um de seus monitores sempre que precisava. Desenvolvemos nossa amizade e nos tornamos família. Era como alguém da família. Um irmão para mim. Uma parte minha está indo junto”, afirma a equipe de reportagem do Correio.

Moriconi também considera que Vladimir estabeleceu as bases para campo cinematográfico em Brasília. “Escrevi em um artigo que para mim existe o cinema antes com o Vladimir. Ele era brilhante e sempre lutou pela produção local”, relata.

Além de ser um dos ex-alunos de Vladimir, Moriconi conta como foi conhecer o seu mestre nos bastidores. “Nós saíamos bastante. Ele não tinha carro então o carregava para cima e para baixo. Algumas vezes íamos comer uma pizza e não conversávamos nada de cinema, apenas uma prosa de boteco”, conta.

