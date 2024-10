Cine Brasília posta homenagem a Vladimir Carvalho nas redes sociais

Por Maria Luísa Vaz*—O Cine Brasília postou uma homenagem ao cineasta Vladimir de Carvalho nas redes sociais, figura muito importante no cenário do cinema nacional, ele era parte do cânone do Cine Brasília e faleceu na manhã desta quinta-feira (24/10) aos 89 anos. O velório do artista também vai acontecer no Cine Brasília, amanhã, 25 de outubro, entre 9h30 e 13h30.

A postagem contém um vídeo de Vladimir falando da importância do local para o cinema nacional e brasiliense, que foi gravado no seu aniversário de 89 anos, comemorado no cinema com a exibição do filme "O país de São Saruê" em janeiro de 2024.

Um texto acompanha o vídeo, que destaca o significado do artista para o cinema nacional e para o Cine Brasília, que era sua "segunda casa". "Para as pessoas que foram tocadas por ele e por sua obra fica a marca de seu olhar ímpar. Para os muitos que ainda virão a conhecê-lo fica a certeza de que seu legado será eterno (salve o cinema)", diz a publicação.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cine Brasília (@cinebrasiliaoficial)





Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*