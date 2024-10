‘Foi minha grande inspiração’, diz Walter Carvalho, irmão de Vladimir

Emoção e homenagens marcam o velório de Vladimir Carvalho nesta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília, considerado pelos familiares e amigos a segunda casa de Vladimir. O diretor de fotografia Walter Carvalho, irmão do cineasta, está presente na despedida e descreve Vladimir como sua grande inspiração. “Ele que me colocou nesse mundo de cineasta e, consequentemente, meus filhos também entraram. Viramos uma família de gente de cinema. A melhor coisa que posso falar do meu irmão é que ele me ensinou tudo o que eu sei”, contou ao Correio, em meio a muita emoção.

Segundo Walter, o irmão deixa para Brasília uma história magistral. Apesar de não ter filhos de sangue, lembra Walter, o cineasta deixa os filmes como a maior herança para todo o cinema brasileiro. “Ele tinha muito amor pelo que fazia. Meus filhos e eu seguiremos com esse legado deixado por ele”, afirma.

Walter Carvalho diz que a história de vida de Vladimir se confunde com a capital. “Não é a toa que ele vai ser sepultado no túmulo dos pioneiros. Eu olho para cada canto dessa cidade e vejo ele”, descreve.

Walter ainda destaca que o Cine Brasília é considerado um dos grandes palcos da vida de Vladimir. “A festa de aniversário deste ano dele foi aqui. Esse lugar era uma espécie de segunda casa dele. Conhecia cada poltrona, cada filme e os projetores”, declara.