‘Porteiro do Cine Brasília’ diz Maria Coeli, ex-aluna de Vladimir Carvalho

Descrito como pilar do cinema brasiliense e referência nacional, o cineastaVladimir Carvalho é velado na manhã desta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília. Ele será enterrado às 14h30, no Campo da Esperança, na área destinada aos pioneiros. A cerimônia fúnebre é marcada pela comoção de familiares, amigos e ex-alunos que carregam, em comum, independentemente do grau de proximidade com Vladimir, imensa admiração pelo legado deixado ao longo tantas décadas.

Ao Correio, a diretora de cinema, poeta e professora Maria Coeli, 82 anos, que foi aluna de Vladimir na Universidade de Brasília (UnB) em 1972, lamentou a partida. “É um mometo muito difícil. Não gosto de perder as pessoas. Não tem três semanas que o vi, aqui mesmo, no Cine Brasília. Eu brincava que ele tomava conta deste espaço. Toda vez que eu chegava aqui, ele estava. É como se fosse o porteiro do Cine Brasília”, disse.

Ela confessou que a escolha de seguir na carreira artística foi influenciada pelo mestre cineasta. “Eu ter escolhido seguir no documentário tem uma influência muito forte dele. Respeito muito os filmes do Vladimir. São lindos, tão tristes e, ao mesmo tempo, bonitos. Ele era um profissional singular, de uma delicadeza… eu o admirava muito!”