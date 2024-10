Reconstruindo Sorrisos chegará à região norte do DF

A carreta conta com vários equipamentos para atender as mulheres - (crédito: Vinícius de Melo/SMDF)

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social (OMNI), lança a terceira edição do projeto Reconstruindo Sorrisos, que busca capacitar e atender mulheres gratuitamente. A ação será realizada na região norte do DF, começando em 4 de novembro, e se estenderá por 12 semanas. De acordo com a pasta, o objetivo é atender cerca de 600 pacientes e realizar 3 mil procedimentos odontológicos.

Segundo a SMDF, a cada semana, uma carreta móvel será montada em uma localidade diferente para atender às mulheres. Ela é equipada com consultórios completos, incluindo sala de raio-X e sala de esterilização. Os cursos de capacitação que serão oferecidos têm carga horária de 20h e certificação, nas áreas de gastronomia, beleza e estética.

Leia também: Ibaneis exonera dois diretores da Granja do Torto após operação da PCDF

Giselle Ferreira, secretária da Mulher, avalia as ações do Reconstruindo Sorrisos como uma resposta à necessidade urgente de apoio às mulheres que enfrentam dificuldades físicas e emocionais profundas. “Desta vez, vamos conseguir alcançar também as mulheres rurais. Muitas vezes elas lidam com a distância entre suas residências e os locais de atendimento. Isso faz com que várias deixem de cuidar da saúde bucal, o que impacta diretamente a autoestima delas. Além disso, algumas mulheres sofrem traumas resultantes da violência doméstica e precisam desse cuidado especializado para reconstruírem seus sorrisos”, destacou.

As inscrições para o projeto podem ser realizadas pelo site oficial da ação ou de forma presencial, nas localidades onde a iniciativa será executada. Confira, abaixo, as datas e locais das etapas.

Etapas:

Etapa 1 (4 a 8/11) – Bairro Nossa Senhora de Fátima, 13 – Planaltina-DF

Etapa 2 (11 a 15/11) – Condomínio Estância Mestre D’Armas III Módulo 3 – Planaltina–DF

Etapa 3 – Setor Residencial Leste, Buritis IV Q 18 – Planaltina–DF

Etapa 4 – SH Vale do Amanhecer/Condomínio do Vale do Amanhecer AE 01 Bloco C sala 3/4 – Planaltina-DF

Etapa 5 – BR-479/DF-250, São José Rural, Planaltina – DF

Etapa 6 – Núcleo Rural Taquara, Agrovila do Núcleo Rural de Taquara

Etapa 7 – Módulo A Lt 4A, SH Mte. D’Armas – DVO, Brasília – DF

Etapa 8 – SH Mte. D’Armas Condomínio Cachoeira – Vila Nossa Sra. de Fátima, Brasília – DF

Etapa 9 – SH Nova Colina/Condomínio Novo St. de Mansões Sobradinho Q 4, S/N – Sobradinho

Etapa 10 – DF-335, km 10,8 norte – NR Sarandy (Quadra Poliesportiva)

Etapa 11 – DF-130 km 11 Rajadinha 2, Rua 8, Brasília – DF

Etapa 12 – Avenida Erasmo de Castro, Residencial Sandray Rua B, 22, SH Arapoanga

*Com informações da SMDF



Saiba Mais Cidades DF Metodologia da Embrapa facilita análise sensorial para produtores de café

Metodologia da Embrapa facilita análise sensorial para produtores de café Revista do Correio 2 receitas divertidas com ovo para o Halloween

2 receitas divertidas com ovo para o Halloween Diversão e Arte Quais foram as inspirações de Jin, do BTS, para ‘I’ll Be There’

Quais foram as inspirações de Jin, do BTS, para ‘I’ll Be There’ Ciência e Saúde 2 receitas divertidas com ovo para o Halloween