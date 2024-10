Dia do Servidor Público altera o funcionamento de serviços. Confira:

Devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, na próxima segunda-feira (28/10) alguns serviços e órgãos do governo suspenderão os trabalhos ou mudarão o horário de funcionamento. Verifique a programação das respectivas atividades nesta data.





Saúde

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs), a Casa de Parto de São Sebastião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funcionam de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Não haverá vacinação na segunda-feira (28/10). As unidades básicas de saúde (UBSs), a assistência de saúde bucal nas UBSs e nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) estarão fechadas. As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e as do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III funcionam. Por outro lado, os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem.

As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) — farmácias de alto custo — , também fecham na segunda. Os ambulatórios e as policlínicas ficam fechados.







Segurança

A Defesa Civil, a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), as delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), eletrônica, de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (DCA) atendem de forma ininterrupta, incluindo fins de semana, pontos facultativos e feriados.





Transporte

Os ônibus do transporte público coletivo do DF vão circular de acordo com a tabela horária do dia útil. O Metrô-DF também não terá alteração de horário, funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30.

Trânsito

Os postos de atendimento do Departamento de Trânsito (Detran-DF) estarão fechados. O portal e o app Detran-DF Digital continuarão disponíveis mantendo os serviços digitais. As equipes de educação, engenharia e fiscalização de trânsito trabalham de acordo com escala.

Não haverá expediente e atendimento ao público no Setor de Multas e Penalidades e no Protocolo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). As operações rotineiras nas rodovias distritais Estrada Parque Ceilândia (DF-095), DF-001 (entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul na BR-070) e na Barragem do Paranoá (período vespertino) serão realizadas normalmente.







Educação

As escolas da rede pública funcionam normalmente na segunda.





Justiça e Cidadania





Unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas. Demandas urgentes dos conselhos tutelares podem ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), enquanto as do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

A Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, funciona ininterruptamente. Em contrapartida, os espaços Acolher, os Ceams (unidades do Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e os comitês de proteção à mulher estarão fechados. Os núcleos do Direito Delas estão fechados, mas atendendo em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

Os núcleos de assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) funcionarão normalmente. No entanto, cumprirão o feriado forense estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) nos dias 31 deste mês e 1º de novembro.







Assistência social

Todos os 18 restaurantes comunitários do DF estarão em funcionamento. O atendimento será normal nos centros de referência especializados para população em situação de rua (Centros Pop), na Central de Vagas, na Unidade de Proteção Social (UPS) e nas unidades de acolhimento.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Convivência (Cecon) não funcionarão.





Água e luz





Não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). As equipes de operação e manutenção trabalharão normalmente. Os consumidores podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115, e solicitar serviços pelo WhatsApp (61) 3029-8428. Outra opção é usar o aplicativo da Caesb para celular ou entrar no site da companhia. No portal de serviços disponível no site ou na Central de Atendimento, é possível agendar.

Os serviços voltados para a sociedade, como manutenção e instalação de iluminação pública, funcionam normalmente, segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB).







Limpeza

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente. Os papa-entulhos também permanecem abertos para receber os entulhos e restos de obras da população. As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal conforme disponibilizado no link https://www.slu.df.gov.br/dias-e-horarios-das-coletas/ .





Na Hora e Procon

As unidades estarão fechadas na segunda-feira.





Banco

As agências do Banco de Brasília (BRB) funcionarão normalmente, no horário das 11h às 16h.





Trabalho

Todas as agências do trabalhador estarão fechadas.





Esporte e Lazer

Os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) estarão fechados. O Parque da Cidade estará aberto normalmente, com segurança e vigilância ativas, porém a administração estará fechada. Todos os parques e unidades de conservação geridos pelo Instituto Brasília Ambiental vão funcionar normalmente.

A Torre de TV estará aberta para visitação entre as 9h e as 18h45. Como toda segunda-feira, o Zoológico de Brasília, o Planetário de Brasília e o Jardim Botânico de Brasília estarão fechados para visitação.





Ceasa

O mercado da Ceasa funciona normalmente, com feira e comercialização. Apenas algumas áreas administrativas serão dispensadas.





Com informações da Agência Brasília