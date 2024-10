Acidente entre carro e moto deixa um morto em Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, neste sábado (26/10), às 6h15, uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. O acidente ocorreu no Km 09 da DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto, próximo a Furnas, em Samambaia-DF.

Segundo as equipes de socorro, ao chegarem ao local encontraram uma vítima no chão. Após avaliação, os socorristas constataram que ela apresentava sinais e lesões incompatíveis com a vida.

Os veículos envolvidos no acidente foram uma Ford Ranger azul, conduzida porum homem de 64 anos, que não sofreu ferimentos e não precisou de transporte, e uma moto Honda Biz branca, pilotada por uma vítima do sexo masculino, não identificada, com aproximadamente 35 anos, cujo óbito foi confirmado no local.

O corpo de bombeiros ainda não possui informações sobre a dinâmica do ocorrido. O local ficou sob supervisão da polícia militar do DF.