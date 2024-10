Fé nas causas impossíveis reúne devotos de São Judas Tadeu no DF

Fiéis celebraram, ontem, o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o "santo das causas impossíveis". A Paróquia São Judas Tadeu, na Asa Sul, recebeu centenas de devotos ao longo do dia, que foram fazer pedidos e agradecimentos, além de acompanhar uma das sete missas solenes, realizadas entre as 6h e as 19h. A celebração é feita no templo desde 1963, ano de fundação da igreja.

O pároco da comunidade de São Judas Tadeu, Carlos Hernandez, explicou que o santo foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas, como ele tem o mesmo nome do traidor, Judas Iscariotes, ficou no esquecimento. "O ressurgimento dele se deve a uma sueca, Santa Brígida, que recebeu a missão de propagar o culto a São Judas. Deus revelou a Brígida que tudo o que as pessoas buscassem pela intercessão dele seria conseguido e nada seria impossível; por isso, é o santo das causas impossíveis", pontuou.

"A nossa paróquia também serve como uma praça de convivência onde as pessoas fazem amizades, vivem a fé e se relacionam, além de ajudar na parte espiritual e cultural", explicou, ressaltando outras atividades que antecederam as missas no dia de ontem. "Tivemos um concerto dedicado à viva arte, novena e quermesse, que são barracas com bebidas e comidas."

Milagres

Desde que chegou a Brasília, há mais de 23 anos, Myke Costa, 58, vai à igreja de São Judas Tadeu para agradecer pelos pedidos atendidos, em especial a cura de um câncer de mama da mãe, que se alastrou pelas costas. Só de lembrar as preces que foram ouvidas, o biólogo se emociona. "Venho sempre aqui para agradecer por isso. Ela estava com a doença em 1999, orei e pedi muito que ela fosse curada, e deu tudo certo. O médico falou que ela teria no máximo 10 anos de vida; ela já viveu mais 24 e segue com saúde para mais", destacou.

Além da cura do câncer, a família da esposa de Myke também é devota ao santo, o que ajudou ainda mais a fortalecer a identificação com o padroeiro. "Considero essa paróquia como minha segunda casa. E sempre serei grato pelo que São Judas Tadeu fez por mim e minha vida. Sem contar que sou flamenguista, que tem o santo como padroeiro, ou seja, tudo em mim gira em torno dele", descreveu.

De acordo com o site oficial do Flamengo, a ligação do santo com o clube começou em 1953, quando o rubro-negro passava por um jejum de nove anos sem ser campeão do Campeonato Carioca. A diretoria resolveu recorrer à fé e foi até a capela do padroeiro, onde realizaram uma missa com a intenção de recuperar o time. O Flamengo se sagrou vencedor do torneio e encerrou a longa sequência negativa, além de ganhar o torneio três vezes seguidas.

Pedidos

Quem também buscou o santo para fazer pedidos foi a aposentada Amélia Ferreira, 63. "Ele já me ajudou em tantas coisas que pedi, não só para mim, mas para meus irmãos e outros parentes. E sempre fui atendida. Lembro de quando meu irmão estava desempregado e passando muitas dificuldades para manter a família. Clamei com toda a minha fé para que ele conseguisse um emprego e encaminhamento, e deu tudo certo. Esse é apenas um caso que estou destacando, nem meu irmão sabe que pedi por isso", disse.

Essa crença é algo que Amélia tem desde a infância, pois, quando criança, morava na 709 Sul e sempre frequentou a paróquia com a mãe. "Eu vi essa igreja sendo construída, minha irmã se casou aqui, meus sobrinhos foram batizados aqui. Então, tenho um pouco da minha vida nesta igreja, e São Judas Tadeu tem um papel fundamental na minha casa. Devo muito a ele. Sempre que estou passando por um momento difícil e que parece sem resolução, sem a quem recorrer, toda a minha casa foi ensinada a fazer orações para o padroeiro", relatou.

Outra que também frequenta o templo e é devota ao santo desde a infância é Socorro Guedes, 81, que sempre vai à festa somente para agradecer pelas preces atendidas. "Ficar só pedindo não dá certo, então venho agradecer, faça chuva ou sol, venho de ônibus de Sobradinho agradecer pela saúde e tudo que tem acontecido na minha vida. Desde criança eu escutava minha mãe dizendo 'pede para São Judas que ele atende', por isso cresci com essa crença forte e realmente tenho sido atendida", observou.

Socorro quase ganhou um neto com o nome em homenagem ao padroeiro, pois Ariel, atualmente com 29 anos, nasceu no dia 28 de outubro. "Minha filha não quis nomeá-lo dessa forma, mas agradeço muito por ele ter vindo com saúde, e não tem presente melhor do que um neto. Além disso, minha filha caçula também nasceu nessa data, mas não dava para dedicar o nome do santo para ela, e colocamos Mabel, uma escolha do pai. Mas, de qualquer maneira, agradeço a ele. Ou seja, a fé é algo que significa muito para mim, e quero seguir dessa forma para o resto da minha vida", finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF 2025 terá oito feriados prolongados; veja quais

2025 terá oito feriados prolongados; veja quais Cidades DF Correio é finalista no prêmio de Jornalismo Sesc-DF com três reportagens

Correio é finalista no prêmio de Jornalismo Sesc-DF com três reportagens Cidades DF Candidata à presidência da OAB-DF promete respeito e dinheiro no bolso