Piscina com ondas será devolvida aos brasilienses de cara nova

Após mais de 20 anos com os portões fechados, o complexo da piscina com ondas do Parque da Cidade será reconstruído. O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início ao retorno do icônico espaço aquático, um dos maiores marcos de lazer das décadas de 1970 e 1980. O projeto, que conta com investimento de R$ 18,2 milhões, será realizado pela empresa contratada Engemil — Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda., que fará a reconstrução completa do local.

De acordo com o edital, as fases iniciais serão destinadas às elaborações dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, cada uma com cerca de 120 dias de prazo. Em seguida, será iniciada a execução da obra, com prazo de 630 dias para construção. Segundo o diretor de edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, o projeto tem previsão para começar no primeiro semestre de 2025. "Logo, o Parque da Cidade terá um grande canteiro de obras", afirma.

Além da piscina com ondas, o complexo será modernizado com a adição de um rio lento e uma piscina infantil, acompanhados de estruturas renovadas, como restaurantes, banheiros e vestiários. "A licitação foi complexa pela reforma e ampliação exigidas, mas, finalmente, demos o pontapé inicial. A estrutura, mais moderna, poderá trazer inovações que incluem novas tecnologias para criação de ondas, iluminação em LED e sistemas sustentáveis de reutilização de água", ressalta.

Memória

Aqueles que viveram em Brasília nas décadas de 1970 e 1980 guardam com afeto as lembranças da piscina com ondas do Parque da Cidade, que está desativada desde 1997. Localizado no estacionamento 7, o espaço aquático foi o primeiro e único a ter piscina com ondas em toda a América Latina. No auge, as ondas, que mediam até um metro de altura, foram capazes de reunir uma média de 10 mil pessoas aos fins de semana na capital. O local era ponto de encontro de famílias e amigos.

Para alguns, a reinauguração será como reencontrar um antigo amigo. Luís Pereira dos Santos, 64 anos, comerciante no Parque da Cidade há três décadas, relembra com entusiasmo sua relação com o espaço. “Cheguei a trabalhar na piscina com ondas quando ela inaugurou e fiquei mais de 10 anos na manutenção. Tenho um grande carinho, pois foi onde conheci minha esposa e onde minhas filhas cresceram. Estou muito feliz porque, em breve ela será reaberta", disse ao Correio.

Luiz Pereira conta que conheceu a esposa no complexo aquático (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

O comerciante espera que o parque tenha um aumento significativo de público a partir da reativação da piscina com ondas. “Era uma atração enorme! Nos fins de semana, ficava tão cheio que às vezes tinham que fechar as entradas. Agora, com a população maior, imagina o movimento. Esse novo espaço vai beneficiar todo mundo, tanto nós, comerciantes, quanto visitantes", comemora.

Para o empresário Guilherme Aires, 47, a notícia desperta memórias de infância e possibilita a realização de um sonho antigo. “Eu frequentava a piscina com meus pais e sempre quis entrar nela. Nunca consegui, porque era muito novo. Agora, com essa reinauguração, poderei realizar esse desejo e, ainda por cima, levar meus filhos também. Será muito especial”, ressalta.

O empresário Guilherme Aires diz que, após a inauguração, vai realizar o sonho de utilizar o espaço (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Gaspar Gonçalo de Andrade, 70, funcionário público, lembra de quando ajudou na construção do complexo da famosa piscina de ondas. Ele foi funcionário da empresa de construção Basevi, responsável, à época, pela compactação do solo e pela estrutura do local. “Tenho orgulho de ter participado dessa obra. Além de tudo, usufruia demais desse espaço com minha família. Almejamos e esperamos que essa jóia seja reativada”, enfatiza.

Gaspar conta que trabalhou na construção da piscina de ondas (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Com uma memória nostálgica, Gaspar recorda dos fins de semana movimentados, quando a piscina ficava lotada. "Eu vinha muito aos sábados. Esse lugar era sempre cheio. As pessoas esperavam horas até conseguirem entrar e se divertir. Espero ter vida e saúde para, no dia re reinauguração, estar aqui, mais uma vez, e desfrutar dessa maravilha de parque aquático", celebra.

Registro da situação da piscina com ondas feito em 2020 (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)