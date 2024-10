Prêmio máximo do Nota Legal sobe para R$ 1 milhão; sorteio é em novembro

O sorteio será dia 13 de novembro com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Secretaria de Economia do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Como forma de incentivar a população a pedir a nota fiscal, o Governo do Distrito Federal (GDF) dobrou o valor da premiação máxima do programa Nota Legal. O decreto assinado pela governadora em exercício Celina Leão (PP) nesta terça-feira (29) dobra o valor do prêmio, que passou de R$ 500 mil para R$ 1 milhão. O sorteio será dia 13 de novembro com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Secretaria de Economia do DF.

“Hoje assinamos um decreto que dobra a premiação máxima do Nota Legal. Além de todos os benefícios para quem participa do programa, agora também é possível ganhar R$ 1 milhão. O Nota Legal é importantíssimo para toda a sociedade e nos ajuda a investir em áreas essenciais para a população”, ressalta Celina Leão.

Com o decreto, o próximo sorteio irá distribuir 12,6 mil prêmios de R$ 100 a R$ 1 milhão, totalizando R$ 3,5 milhões em premiações. O secretário de Economia, Ney Ferraz, reforça que quanto mais a população pede a nota fiscal, mais retorno tem a sociedade.

“Esperamos que, cada vez mais, a população peça a nota fiscal e ajude o governo com esse grande ato de cidadania. Quanto mais a população pede a nota fiscal, mais todo mundo ganha. Porque os tributos arrecadados são transformados em benefícios para a sociedade em diversas áreas como saúde, educação e mobilidade”, pontua.

Para fazer o cadastro no Programa Nota Legal ou recuperar a senha, acesse este link.

Confira os prêmios que serão sorteados:

1 prêmio de R$ 1 milhão

2 prêmios de R$ 200 mil

3 prêmios de R$ 100 mil

4 prêmios de R$ 50 mil

10 prêmios de R$ 10 mil

30 prêmios de R$ 5 mil

50 prêmios de R$ 1 mil

500 prêmios de R$ 200

12.000 prêmios de R$ 100

