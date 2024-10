Membros do Comboio do Cão que mataram jovem em motel são condenados

Dois homens foram condenados pela Justiça pelo assassinato de Ana Carolina de Lima Araújo, 25 anos, morta com um tiro na nuca dentro de um quarto do Motel Play Time, na QSG de Taguatinga, na madrugada de 31 de outubro de 2021. O terceiro envolvido no crime, Ruan Rodrigues de Souza, conhecido como “R7”, era namorado da vítima e participou do feminicídio. Por um pedido da defesa, o julgamento dele foi adiado e não tem data definida.

Nessa terça-feira (29/10), a Justiça condenou Pedro Henrique Sampaio a 19 anos de reclusão e José de Alencar Fernandes Filho a uma pena de 27 anos como partícipe. A decisão foi tomada após uma sessão plenária que começou às 9h e terminou às 3h do dia seguinte.

Os jurados acolheram integralmente a sustentação do Ministério Público (MPDFT), que foi representado pela 2ª Promotoria do Tribunal Júri de Taguatinga e pelo Núcleo do Tribunal do Júri e Defesa da Vida. Foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe, tortura, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.





O crime

Ana Carolina mantinha relacionamento com Ruan, também integrante do Comboio do Cão, e o suspeito teria descoberto uma traição dias antes do crime. Na madrugada de 31 de outubro de 2021, o casal, acompanhado de Pedro e José, estavam bebendo em uma casa e resolveram ir até o motel. O grupo permaneceu na suíte por pouco mais de duas horas. Às 4h11, eles pediram a conta e foram embora a pé.

Quando funcionários do motel foram fazer a limpeza do quarto, encontraram o corpo da jovem com uma marca de tiro na nuca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do DF foram acionados, mas Ana Carolina estava sem vida.