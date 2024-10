Aeroporto de Brasília ganha mais voos para Buenos Aires em 2025

Destino "queridinho" entre viajantes brasileiros, Buenos Aires, na Argentina, terá novos voos diretos saindo do Aeroporto de Brasília, a partir de 7 de janeiro de 2025. De acordo com a administração do aeroporto, a GOL Linhas Aéreas será responsável por levar passageiros direto à capital portenha cinco vezes por semana.

O trajeto entre Brasília e Buenos Aires será de cerca de quatro horas. Os voos serão realizados às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, com decolagem de Brasília às 8h40 e com pouso previsto no Aeroporto de Ezeiza, na capital portenha, às 12h30. O avião que realizará o percurso é um Boeing modelo 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros.

Atualmente, o passageiro pode voar de Brasília para Buenos Aires com a Aerolineas Argentina. A companhia realiza o voo direto para o terminal central da cidade, Aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque), todas as terças e sextas, às 8h40, e aos domingos, o voo decola da capital federal às 19h50.