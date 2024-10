"Milagre", diz menino de 10 anos atingido com tiro na cabeça ao deixar hospital

Kauã Pereira Queiroz, o menino de 10 anos atingido com um tiro na cabeça em um bar no dia 13 de outubro, recebeu alta nesta quarta-feira (30/10) e ao deixar o hospital agradeceu pela cura. Assim que sai da unidade hospitalar, o menino ergue as mãos para os céus e — visivelmente emocionado — agradece.

Em um vídeo cedido ao Correio gravado pela irmã e pelo menino para a familia, os dois agradecem as orações e afirmam que o restabelecimento da saúde de Kauã é fruto de milagre. A família planeja realizar um culto de ação de graças para celebrar a vida da criança.

"Queria falar muito obrigada a todos. Quem ajudou, quem orou, muito obirgada a todos", diz Kauã.

A irmã reitera a o agradecimento e diz que agora, com o menino bem e de volta ao lar, a família pode voltar a se alegrar. "É um grande milagre na vida da gente, hoje nossa familia volta a sorrir de novo. E graças a deus ele tá aqui com a gente. Muito obriagada mesmo pelas orações", afirma Rafaela Pereira irmã de Kauã.

O crime

Kauã foi atingido por um tiro disparado por Felype Barbosa da Silva, de 27 anos, dentro de um bar no Riacho Fundo. O homem matou o segurança do Puxadinho Gastrobar, no Riacho Fundo II, após se recusar a pagar algumas cervejas, em uma conta que somou R$55. A vítima, Jorny Thiago Abreu, 23, morreu no local. Ele sonhava em ser policial e trabalhava no bar para ajudar a família.

Além de Jorny e Kauã, outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. O autor dos tiros está preso e deve responder por homicídio.