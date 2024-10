Transporte público terá reforço para o Enem e o Dia de Finados

Devido ao Dia de Finados (2/11) e à aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (3/11), o transporte público coletivo terá operação especial neste fim de semana. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) determinou que as empresas responsáveis pelas viagens reforcem as linhas de ônibus.

De acordo com a Semob, amanhã (1°/11) e sábado (2/11), as viagens para os seis cemitérios do DF (Asa Sul, Taguatinga, Gama, Brazlândia, Planaltina e Sobradinho) ganharão reforço nas linhas.

Para o domingo (3/11), a secretaria permitiu mais ônibus nas linhas que passam pelas instituições de ensino de todas as regiões administrativas onde serão realizadas as provas do Enem, duas horas antes do início (13h30) e duas horas após o término (19h). A linha 0.110 que faz o trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto e o campus da Universidade de Brasília (UnB) da Asa Norte, onde mais de 4 mil candidatos farão o exame, também contará com mais horários.

A pasta informa que a operação de reforço para o Enem também se repetirá em 10 de novembro, quando será realizada a segunda etapa do exame.

*Com informações da Semob