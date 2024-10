Filhotes de quati abandonados no Parque Nacional apresentam melhoras

Filhotes de quati são atendidos no Hfaus, após serem encontrados durante um serviço de poda preventiva no Parque Nacional - (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

Quatro filhotes de quati foram encontrados ao relento e desidratados, no Parque Nacional, por funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os animais, que estavam sem os pais por perto — algo incomum para a espécie, dado que as crias são muito novas — foram levados, sexta-feira passada (25/10) ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus). Na instituição, que divulgou a informação ontem (29/10), receberam cuidados intensivos e uma dieta especialmente formulada por um zootecnista. Com isso eles têm se recuperado.



De acordo com o biólogo responsável pelo manejo dos pacientes do Hfaus, mantido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), Thiago Marques, os filhotes estão bem melhores. “Toda a equipe cuida 24h por dia deles, que são alimentados a cada três horas. O próximo passo é acompanhar o desenvolvimento, e, assim que eles começarem a se alimentar sozinhos e sem o auxílio de mamadeira ou seringa, serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde será definida a destinação deles”, contou o biólogo.

Preservação

O representante do hospital veterinário alertou que animais da fauna silvestre não devem ser tratados por pessoas que não sejam preparadas para lidar com espécies não domesticadas. O ideal, segundo ele, é sempre é acionar os órgãos públicos ambientais e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) pelo telefone 190. Outra opção, disse Marques, é o Corpo de Bombeiros Militar do DF pelo telefone 193.

Por outro lado, o biólogo comentou que há muito preconceito com os saruês. Muitos desses espécimes chegam ao hospital com machucados por seres humanos. “A gente sempre destaca: as pessoas têm que ter mais de carinho com esses animais. Infelizmente, alguns não sobrevivem porque chegam em uma condição que a gente não consegue reverter", lamentou.



*Informações da Agência Brasília