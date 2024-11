Supostos faccionados se dividiam em cargos e visavam "controle" territorial

Quatro supostos integrantes do chamado “Primeiro Comando da Favela (PCF)”, de Planaltina-DF, seguem foragidos. Willian Rocha da Costa, apontado como o líder da organização criminosa; Andre Junior Santana da Silva, o Juninho; Feliphe Ribeiro; e Werick da Silva de Oliveira acumulariam funções consideradas importantes para o funcionamento da quadrilha. Entre elas, o abastecimento de drogas, negociação de armas e cometimento de roubos, furtos e homicídios.



O grupo brasiliense foi alvo de uma megaoperação desencadeada na quarta-feira (30/10) pela 31ª Delegacia de Polícia, que resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão. Segundo apurado pelo Correio, a decisão judicial que determinou a prisão preventiva e o cumprimento de buscas, em atenção à representação policial e à manifestação ministerial, pontuou que o grupo se dividia em núcleos e pretendia ganhar notoriedade na cidade e respeito, inclusive, pelos moradores, a fim de coagir pessoas e conseguir o “controle” territorial.

A facção é organizada por setores e dispõe de cargos distintos. Juninho, Feliphe e Werick estariam abaixo de Willian, considerado o chefe e responsável por determinar os comandos, as ordens e definir as hierarquias das ações criminosas.

André Júnior integraria o chamado "Núcleo de crimes patrimoniais" e teria total domínio dos fatos praticados, tanto é que seria encarregado de escolher o dia, o local, horário, quem seriam os executores do crime e até a escolha das vítimas. Na função abaixo estaria Feliphe Ribeiro, que desempenharia o papel de “ponta lança”, ou seja, linha de frente. Feliphe estaria na organização desde a adolescência e teria praticado roubos junto a outros menores.

Na função “Núcleo do tráfico”, estariam Werick da Silva, Ramon Gomes Lira, Leonardo dos Santos e Dionatan Alves Gomes, os três últimos já presos pela polícia. O quarteto seria responsável por gerenciar a “boca de fumo”, guardar, fracionar a droga e fazer a venda direta aos usuários.

Fortalecimento

A partir de 2022, a gangue teria começado a ganhar força, depois da soltura de alguns criminosos e o aliciamento de vários adolescentes. Nesse período, a quadrilha teria passado a atuar de maneira sistemática na prática de roubos, furtos, porte e comércio de armas de fogo.

No comando, Willian supostamente regia todo o esquema. O suspeito tem passagens por tráfico de drogas desde 2012, entre outros delitos. Além disso, há várias outras ocorrências policiaisenvolvendo Willian e o grupo com o tráfico de drogas, com apreensões de grandes quantidades de entorpecentes, armas e valores.

Os 14 mandados de prisão da Operação Favela foram cumpridos nas cidades de Planaltina, Sobradinho 2 e Planaltina (GO). As investigações continuam e fazem parte de um esforço da 31ªDP para evitar o estabelecimento de facções criminosas em Planaltina.