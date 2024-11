Facção de Planaltina mantinha ligação com PCC; saiba quem é o chefe

Willian Rocha é apontado como líder do grupo e está foragido - (crédito: Redes sociais)

A organização criminosa intitulada como “Primeiro Comando da Favela (PCF)”, de Planaltina-DF, mantinha uma aliança com a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) a fim de fortalecer o tráfico de drogas no DF. O grupo brasiliense foi alvo de uma megaoperação da 31ª Delegacia de Polícia, que resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão.

A PCF era liderada por Willian Rocha, mais conhecido como Willian Gordo, e atualmente foragido da Justiça. Era ele quem dava os comandos, determinava ordens e definia as hierarquias das ações criminosas (veja Liderança). As investigações da Polícia Civil (PCDF) apontaram para uma estrutura de alto padrão, com divisão de tarefas e núcleos entre os integrantes da cúpula.

As principais funções estão atribuídas ao abastecimento de drogas (tráfico), aos ataques (homicídios) e ao cometimento de roubos e furtos. Nas diligências, comprovou-se ainda a cooptação de adolescentes para o grupo na intenção de usar os menores para roubar, matar e traficar. À frente do comando dessa função, atuava um criminoso chamado André Júnior Santana da Silva, também foragido.

André Júnior Santana da Silva também segue foragido (foto: Material cedido ao Correio)

André Júnior integra o chamado “Núcleo de crimes patrimoniais” e tinha o total domínio dos fatos praticados, tanto é que ficava encarregado em escolher o dia, o local, horário, quem seriam os executores do crime e até a escolha das vítimas. Mensagens interceptadas pela polícia mostraram conversas entre André e outros criminosos em negociações de empréstimo de armas de fogo para a consumação dos atos.





Fortalecimento

A partir de 2022, a gangue começou a ganhar força, depois da soltura de alguns criminosos e o aliciamento de vários adolescentes. Nesse período, a quadrilha passou a atuar de maneira sistemática na prática de roubos, furtos, porte e comércio de armas de fogo. De acordo com a apuração policial, o objetivo era ganhar notoriedade na cidade e respeito, inclusive pelos moradores, a fim de coagir pessoas e conseguir o “controle” territorial.

No comando, Willian regia todo o esquema. O criminoso ostenta passagens por tráfico de drogas desde 2012, entre outros delitos graves. Além disso, há várias outras ocorrências policiais materializando a traficância de Willian e do grupo, com apreensões de grandes quantidades de drogas, armas, valores e apetrechos.

Willian é considerado o líder do grupo (foto: Redes sociais)

Os 14 mandados de prisão da operação Favela foram cumpridos nas cidades de Planaltina, Sobradinho 2 e Planaltina (GO). As investigações continuam e fazem parte de um esforço incessante da 31ªDP para evitar o estabelecimento de facções criminosas em Planaltina.

A PCDF pede para que, quem tiver informações dos foragidos, ligue 3207-8411 (Plantão - 31ªDP) ou 3207-8423 (SICVIO - 31ªDP) ou 197 (Polícia Civil).