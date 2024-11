Funcionária é demitida de loja, se fere com faca e acusa a patroa

Uma funcionária de 20 anos entrou em surto ao ser desligada do trabalho na tarde desta segunda-feira (4/11), na Quadra 101 do Sudoeste. A jovem, que trabalhava como atendente, se autolesionou com uma faca ao receber a notícia da demissão e acusou a patroa de ser responsável pelos ferimentos.











O caso ocorreu por volta das 16h30. À equipe do Correio, a dona do local, que preferiu não se identificar, contou que a funcionária havia sido contratada há poucos dias e estava em período de experiência. “Comecei a notar alguns comportamentos estranhos nela. Conversamos, e ela disse que mudaria. Eu falei que não tinha a intenção de dispensá-la, mas hoje de manhã ela me enviou mensagens muito esquisitas”, relatou.

A mulher informou à jovem que ela seria desligada, momento em que a funcionária foi até a copa, pegou uma faca e feriu um dos braços. Assustada, a patroa chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, a atendente atribuiu os ferimentos à chefe. Lesionada, a jovem foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.