Secec-DF publica resultado preliminar do Edital Natal Encantado 2024

A vencedora do edital preliminar foi a Associação Amigos do Futuro - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) publicou o resultado provisório do Edital Natal Encantado 2024 em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (1°/11).

A Associação Amigos do Futuro ficou em primeiro lugar, com 16,10 pontos. A Secec-DF informou que os proponentes têm o prazo de até cinco dias corridos, a partir da publicação do resultado provisório de classificação das propostas, para apresentar recursos, que devem ser enviados para o e-mail editais.secec@gmail.com.

*Com informações da Secec-DF