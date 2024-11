Jovem é atropelada por moto na EPNB na manhã desta terça

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto, na manhã desta terça-feira (5/1), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao Riacho Fundo I.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima teve escoriações pelo corpo e reclamava de dores na perna direita, mas estava consciente e orientada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Base (HB) para avaliação médica. O condutor da motocicleta, um homem de 29 anos, não se feriu.

Uma faixa da EPNB precisou ser interditada durante o atendimento, causando lentidão no trânsito. As causas do acidente estão sendo investigadas. O local foi deixado aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).