Acidente na DF-150 deixa um motociclista morto e duas pessoas feridas

Após 50 minutos de tentativas de reanimação, os socorristas confirmaram a morte do motociclista no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista de 43 anos morreu após bater em um caminhão, na DF-150, próximo à Fercal, na manhã desta segunda-feira (4/11). Outras duas pessoas ficaram feridas.

As equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram o condutor da moto em parada cardiorrespiratória. Após 50 minutos de tentativas de reanimação, os socorristas confirmaram a morte no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os dois passageiros da moto foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Um deles, de 25 anos, apresentava ferimentos graves, como sangramento na face e fratura na perna. O condutor do caminhão, um homem de 48 anos, não se feriu.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a área. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada.