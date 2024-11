Valorizando o Cerrado: projetos incentivam educação ambiental

A barragem do Descoberto é um dos focos do Programa Produtor de Água - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Luiz Fellipe Alves*

Os projetos Produtor de Água no Descoberto e Produtor de Água no Pipiripau promovem ações de educação e preservação ambiental durante o mês de novembro. Em parceria com escolas do Distrito Federal, professores e alunos participarão do plantio de 800 mudas de espécies nativas do Cerrado em propriedades rurais que integram o projeto.

Além do plantio, o evento, coordenado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), visa trabalhar o sentimento de preservação ambiental nos jovens. Wendel Lopes, coordenador do projeto no Pipiripau, destaca a importância do projeto para a educação dos jovens. “Queremos instigar nas crianças e adolescentes o conhecimento sobre a sustentabilidade, a importância da preservação ambiental e a necessidade de proteger nossos recursos hídricos. Esses jovens têm o potencial de se tornarem cidadãos críticos e conscientes sobre o futuro do Cerrado e das águas.”

O Projeto Produtor de Água visa fortalecer as bacias do Alto Descoberto e do Pipiripau como referência em produção sustentável de água e alimentos, preservando o solo, garantindo a segurança hídrica do local e preservando e restaurando a vegetação nativa.

As mudas que serão plantadas foram disponibilizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Cerrados) e incluem espécies que representam a biodiversidade do Cerrado, visando melhor adaptação e plantio das plantas. Além do plantio, ações educativas também serão realizadas pela equipe de educação ambiental da Adasa em parceria com Emater-DF.

Para os produtores rurais que participam voluntariamente do projeto, é ofertado o programa de pagamento por serviços de proteção dos recursos hídricos (PPRH).

Programação do plantio das mudas:

7/11 – Núcleo Rural Taquara – Chácara La Bromélia, Planaltina

11/11 – Núcleo Rural Capão da Onça – Sítio Xangrilá, Brazlândia

14/11 – Núcleo Rural Taquara – Chácara Sra. Verci Fernandes, Planaltina

18/11 – Núcleo Rural Capão da Onça – Chácara Sra. Maria das Dores, Brazlândia

19/11 – Núcleo Rural Capão da Onça – Sítio Pinheiros, Brazlândia

21/11 – Núcleo Rural Taquara – Chácara Sr. Vital Moraes, Planaltina

26/11 – Bucanhão – Chácara Sr. José Donizete, DF-415

28/11 – Núcleo Rural Taquara – Chácara Biofito, Planaltina

Com informações da Emater-DF

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho