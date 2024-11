Mega-Sena: prêmio acumulado em R$ 140 milhões é sorteado nesta quinta

No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 140 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para aqueles que desejam ficar milionários e mudar completamente de vida, uma das grandes oportunidades chegou. A Mega-Sena vai sortear, nesta quinta-feira (7/11), a partir das 20h (horário de Brasília) os números do concurso 2.794. No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 140 milhões.



Os apostadores que desejam conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A modalidade destinada ao jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar on-line. Basta se registrar no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.