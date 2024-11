PMDF e UnDF firmam parceria para fortalecer educação superior

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fechou acordo de cooperação técnica com a Universidade do Distrito Federal (UnDF) para o desenvolvimento de atividades relacionadas à educação superior, no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão. A cooperação possibilitará o desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, pesquisas acadêmicas conjuntas, intercâmbio entre a comunidade acadêmica das instituições, entre outras atividades da educação superior.



A iniciativa visa ampliar e fortalecer atividades conjuntas no âmbito da educação superior, objetivando o desenvolvimento do conhecimento das ciências policiais, o aperfeiçoamento contínuo do preparo policial militar e a prestação de serviço de excelência à população do Distrito Federal.

Na manhã desta sexta-feira (8/11), haverá uma formatura comemorativa em homenagem aos professores e à celebração do acordo. O evento será às 7h30, na Academia de Polícia Militar de Brasília, no Setor Policial Sul.

Com esse acordo, as instituições buscam articular a tríade ensino-pesquisa-extensão, estabelecendo rotinas acadêmicas planejadas por docentes, gestores e coordenadores de ambas as partes, de forma a otimizar as ações conjuntas. Esse acordo destaca a importância do trabalho colaborativo entre as instituições de ensino superior e reforça o compromisso do ISCP/PMDF e da UnDF com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da sociedade do DF e Entorno.