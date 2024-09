Criança fica em estado grave após ser atacada por homem em Sobradinho

Um homem foi preso por policiais militares, na tarde desta terça-feira (10/9), após tentar matar uma criança de 7 anos, em Sobradinho.

A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) com cortes na cabeça. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a criança foi espancada com chutes e joelhadas. O suspeito havia sido liberado do sistema prisional nesta segunda-feira (9/9), de acordo com informações da família.

O homem foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). Ele está sendo interrogado pelos investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Aguarde mais informações