Capotamento na via entre Riacho Fundo I e II deixa duas pessoas feridas

Um acidente na noite desta quinta-feira (7/11) deixou duas pessoas feridas na via que liga o Riacho Fundo II ao Riacho Fundo I, nas proximidades da Fazenda Sucupira da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do VW Polo branco, de 46 anos, foi atendido pelos socorristas e, consciente e orientado, foi transportado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), queixando-se de dores na perna direita. Veja fotos da ocorrência.









O passageiro do veículo, de 54 anos, apresentava ferimentos na cabeça e relatava náuseas e tontura. Ele também foi levado ao HBDF, consciente e orientado.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo controle do trânsito no local.