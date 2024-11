Flona terá mutirões para reflorestamento das áreas queimadas

No período entre março e setembro, as altas temperaturas associadas à baixa umidade do ar favorecem a propagação rápida do fogo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Por conta dos incêndios que atingiram a Floresta Nacional de Brasília (Flona), em setembro deste ano, o Instituto Chico Mendes (ICMBio) está organizando mutirões de plantio e semeadura na área degradada. A ação começa amanhã (9/11) e vai até a próxima sexta-feira (15/11). São esperados cerca de 200 voluntários para o plantio.

O ICMBio informou que as pessoas que forem ajudar no reflorestamento serão divididas em grupos de 20 integrantes. Cada equipe terá um coordenador e contará com material e área de atuação definidos, garantindo eficiência e segurança na ação. O instituto destacou ainda que a formação desses grupos já teve início e os participantes estão sendo integrados em uma comunidade onde as informações logísticas serão compartilhadas.

Estragos

De acordo com o instituto, os incêndios atingiram a Flona de Brasília, queimando 2.586 hectares, equivalente a 45,85% da unidade de conservação federal. Foi a pior queimada dos últimos 10 anos. Por isso, as atividades de plantio e semeadura serão fundamentais para promover a regeneração do ecossistema da região.

