DF tem três das maiores favelas do Brasil em extensão territorial, diz IBGE

O Sol Nascente caiu uma posição e agora é considerado a segunda maior favela do Brasil, com 70.908 habitantes, atrás somente da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro (RJ), que abriga 72.021 moradores, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de abrigar a segunda maior favela em número de residentes, o Distrito Federal também liderou o ranking com as maiores favelas em área territorial — 26 de Setembro (10,5 km²), Sol Nascente (9,2 km²) e Morro da Cruz I e II (5,9 km²). Os dados finais da pesquisa foram divulgados nesta sexta-feira (8/11).

No ano passado, os dados preliminares do Censo 2022 apontavam que o Sol Nascente havia superado a Rocinha e era a maior reunião de domicílios subnormais do país. Nesta sexta-feira (8/11), no entanto, os resultados finais revelaram que o Sol Nascente caiu de posição.

A pesquisa contabilizou, ainda, 62 favelas e comunidades urbanas na capital federal, totalizando 61.784 domicílios particulares permanentes ocupados nestas áreas. Este número representava, em 2022, 6,2% do total de domicílios particulares permanentes ocupados do Distrito Federal. A maior parte, cerca de 80,6%, dessas Favelas e Comunidades Urbanas tinham menos de 1.000 domicílios. A a população residente nas áreas era, à época, de 198.779, correspondendo a 7,1% do total da população do DF.

