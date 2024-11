MPDFT homenageia Maria da Penha com exposição Ânima

As obras ficarão expostas no espaço Memória, na sede do MPDFT, até 28 de fevereiro. - (crédito: Reprodução)

Luiz Fellipe Alves*

A ativista Maria da Penha receberá uma exposição em homenagem à sua história com o tema Movimento cultural em homenagem à ativista Maria da Penha Maia e à luta por uma vida livre de violências para todas as mulheres. A mostra será lançada na próxima quinta-feira (14/11), às 14h.

A iniciativa é da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e contará com diversos trabalhos selecionados por edital. A mostra visa contribuir com a ação 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, realizada anualmente em 150 países. Entre as peças selecionadas estão artes plásticas e literatura.

Em setembro de 2023, a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do MPDFT foi criada como resposta ao aumento do número de assassinatos de mulheres no Distrito Federal. Atualmente, é presidida pela promotora de Justiça Fabiana Costa e conta com diversas iniciativas para conscientização e enfrentamento do problema.

Entre as ações promovidas pela comissão, estão as sessões de debate entre membros e servidores do MPDFT. Os encontros são intitulados como Feminicídio em Debate e discutem estratégias de enfrentamento à onda de crimes contra mulheres. Uma das campanhas realizadas foi Violência contra a mulher não é normal, em parceria com a banda de rap Tribo da Periferia, lançada em maio deste ano.

Serviço:

Exposição Ânima

Local: Espaço Memória - Sede do MPDFT

Data: 14 de novembro a 28 de fevereiro

Estreia: 14 de novembro às 14h

Entrada franca



Canais de denúncia:

Em caso de violência e situação de risco iminente LIGUE 190 – Polícia Militar ou dirija-se à delegacia de polícia mais próxima ou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher

Para dúvidas e atendimento: Ligue 127 – Ouvidoria das Mulheres



Com informações do MPDFT



*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho