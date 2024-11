Combate a violência contra a mulher: estudantes de Samambaia são capacitados

Por Luiz Fellipe Alves* — 400 alunos do ensino médio do Colégio CCI foram capacitados para atuar no combate à violência contra a mulher, nesta segunda (11/11). A iniciativa faz parte do Programa de Prevenção à Violência Doméstica (PPV).

Desenvolvido pela Assessoria Especial de Políticas Públicas para Homens (Assesph) da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, o PPV busca conscientizar a população jovem sobre a importância do combate contra à violência doméstica. Os alunos, que receberam certificado, participaram de oficinas temáticas que abordaram questões como formas de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, tipos de diversidade e o papel do homem no combate à violência doméstica.

Na cerimônia, houve a assinatura de um acordo de cooperação entre Secretaria de Estado da Mulher (SMDF) e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares (Sinepe-DF) para a expansão do projeto a outras escolas privadas do Distrito Federal. A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destacou a importância de o projeto ser direcionado aos jovens. “A educação é o primeiro passo para construirmos uma sociedade livre de violência. Precisamos contar com os jovens na transformação da cultura machista. Estamos levando para eles a mensagem de que em ‘briga de marido e mulher’ nós salvamos a mulher e é preciso estarmos atento aos sinais da violência”, disse.

Resolução de conflitos

Durante o desenvolvimento da programação, os alunos puderam trocar vivências e aprender sobre a importância da solução pacífica de conflitos. O estudante Arthur Fernando Spigolon Nery avaliou que a nova experiência foi muito importante: “Aprender sobre esses temas abriu nossos olhos para situações que, muitas vezes, passam despercebidas. Os professores passaram para a gente como a mulher é um dos pilares da nossa sociedade. E que tudo começa com o respeito. Nós podemos, sim, fazer a diferença e ajudar a combater a violência em nosso dia a dia”, afirmou Arthur.

Acordo de cooperação

O acordo de cooperação assinado visa alcançar ainda mais jovens levando o PPV para outras escolas do DF, fortalecendo a prevenção e a educação sobre violência doméstica. "Queremos que os estudantes compreendam o que é violência, o que caracteriza a violência doméstica, como ela pode ser prevenida e evitada, e a importância das relações familiares e das relações que eles estabelecem com outras pessoas”, enfatizou Ana Elisa Dumont, representante do Sinepe-DF.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso



Com informações da SMDF