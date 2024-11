Começa negociação da Segurança com ocupantes de prédio no SIG

A Polícia Militar do Distrito Federal cercou o prédio com ocupantes no Sig - (crédito: Foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) tenta negociar com os ocupantes do prédio abandonado na quadra 6 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) após decisão judicial para reintegração de posse. O secretário executivo da pasta, Alexandre Patury, chegou ao local às 9h50 desta terça-feira (12/11) e entrou no prédio junto com o advogado do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Rodrigo Vaz Canabrava. Os ocupantes estão no imóvel desde a última quinta-feira (7/11).



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cercou o prédio na noite de segunda-feira (11/11), não permitindo que outras pessoas entrassem no edíficio. Uma conselheira tutelar que chegou com mantimentos e fraldas para as crianças também foi barrada. Mas depois a PM autorizou a entrega de alguns dos itens levados por ela.

Segundo uma das coordenadoras do MLB, Hanna Coelho, uma parte dos ocupantes do imóvel que saiu para trabalhar na noite de segunda-feira não conseguiu mais retornar ao local devido ao cerco da PMDF. “Uma conselheira tutelar conseguiu entrar com muito custo com fraldas ontem à noite. Há uma criança de dois anos aí dentro. As fraldas já acabaram”, destacou Hanna.