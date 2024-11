Prédio abandonado no SIG é invadido por 80 famílias em protesto por moradia

Um prédio abandonado na quadra 6 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) foi invadido por mais de 80 famílias em uma ação de protesto por moradia. O imóvel, ocupado na quinta-feira (7/11), estava abandonado há sete anos. O grupo faz parte do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). A Polícia Militar (PMDF) esteve no local na manhã deste sábado (9/11) e conversou com o advogado do MLB.

Não foi realizada nenhuma ação de desocupação.De acordo com a corporação, há 50 pessoas no local, incluindo várias crianças. "O movimento solicita a designação de um representante do governo para tratar das questões de moradia", informou a PM.

Os ocupantes pedem uma política habitacional que contemple famílias com baixa faixa de renda. "O GDF precisa regularizar os imóveis abandonados, são muitos em Brasília. Enquanto isso, há milhares de pessoas morando nas ruas ou gastando 70% do salário em aluguel, sobrando pouco dinheiro até mesmo para se alimentar", disse Ellica Ramona, coordenadora do MLB. "O déficit habitacional no DF é gigantesco e a gente não tem uma política mais bem elaborada para poder resolver. Por exemplo, tanto Minha Casa, Minha Vida como o programa do GDF não contemplam pessoas com renda de até dois salários mínimos.

Grupo ocupa prédio abandonado no SIG em protesto por moradia (foto: Mila Ferreira)

Esta é a 97ª ocupação organizada pelo MLB em todo o país e ganhou o nome de Expedito Xavier em homenagem ao operário morto durante a construção da Universidade de Brasília (UnB).

Em nota, a Secretária de Desenvolvimento Social (Sedes) informou que o prédio é de propriedade particular e, por isso, não cabe atuação da pasta. O Correio também procurou o DF Legal, a Codhab e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), mas, até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.