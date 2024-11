Correio e Engenho Comunicação apostam na formação de jovens talentos

Com o acordo, estudantes terão uma experiência direta com o jornalismo real, sob a supervisão de profissionais do setor - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A.Press)

Em cerimônia realizada na Embaixada de Portugal, em Brasília, nesta terça-feira (12/11), o Correio Braziliense assinou um termo de cooperação com a Engenho Comunicação, em celebração à 19ª edição do Prêmio Engenho — O Dia em que o Jornalista Vira Notícia, uma das mais tradicionais premiações do jornalismo brasileiro. O acordo prevê a realização de visitas técnicas monitoradas a estudantes, que terão a oportunidade de vivenciar o cotidiano das redações e participar de atividades práticas.

Leia mais: Prêmio Engenho para mulheres inspiradoras

O objetivo é oferecer aos estudantes uma experiência direta com o jornalismo real, sob a supervisão de profissionais do setor, proporcionando aprendizado e conhecimento prático. Eles serão selecionados a partir de um concurso de redação, com o tema: E se fosse eu, o que eu faria diferente. Os textos terão como base o documentário “Escola Base”, do jornalista Walmir Salaro, que será exibido em um Festival de Jornalismo, organizado pela Engenho, voltado para estudantes e profissionais.

Cada estudante poderá passar até cinco dias consecutivos na redação do veículo parceiro, em uma iniciativa que busca integrar a educação acadêmica com a prática profissional.

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, anfitrião do evento, reforçou a importância da iniciativa: “Para nós diplomatas é muito importante ter acesso a fontes confiáveis de informação e, portanto, o jornalismo de qualidade em Brasília é o que nós mais queremos. Eu só posso considerar a experiência muito positiva”.

“É importante que a população esteja cada vez mais inteirada que informação e notícia são produtos derivados do jornalismo e quanto mais combatermos a desinformação mais avanços a sociedade brasileira terá”, destacou Kátia Cubel, presidente da Engenho Comunicação e idealizadora do Prêmio Engenho.

Na última edição da premiação, o Correio ganhou em três categorias, das cinco em que foi indicado: Melhor Veículo Impresso On-Line, Cobertura de Brasília e Coluna. Ainda não há data de anúncio dos finalistas desta edição.