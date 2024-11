Previsão do tempo: saiba onde choveu mais e menos no DF

O sol, a nebulosidade e a chuva se revezam ao longo desta terça-feira no Distrito Federal fazendo com que a temperatura se eleve um pouco ao longo do dia.

Pela previsão do tempo para esta terça-feira (12/11) , os termômetros vão marcar até 30ºC. A temperatura mínima foi de 18º C, no Plano Piloto. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 40%.

Para os próximos dias, o clima em Brasília não deve oscilar, prevalecendo a ocorrência de chuvas por todo o DF. Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, até às 9h de hoje, Brazlândia foi a região administrativa que mais registrou chuva, totalizando 206.4 milímetros, 82% do esperado para o mês inteiro.

Já o Paranoá, foi a cidade que menos registrou chuva: 78.6% milímetros, 31% do esperado para o mês de novembro. No Plano Piloto choveu 91,5% , 35% do previsto para o período.

Morte

Com o período de chuva, aumentam os riscos de queda de árvores e ventania, o que pode causar ferimentos e até morte. Por isso, Bahia alerta que é preciso redobrar os cuidados nesta época do ano. “No momento de chuva, evite ficar embaixo de árvores e estruturas metálicas que são anteparo para raios”, orienta.

Na tarde de segunda-feira (12/11, um homem de 58 anos morreu quando um galpão desabou com a ventania. O acidente ocorreu no Núcleo Bandeirantes, na região conhecida como Placa das Mercedes.

Em 11 de outubro, o soldado do Exército Iury Araújo Azevedo, de 19 anos, morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu com o vento forte no quartel do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, localizado no Setor Militar Urbano (SMU).

