Mais de 1 milhão de consumidores concorrem hoje no sorteio do programa Nota Legal

Sorteio do Nota Legal será a partir das 15h, com transmissão pelo YouTube - (crédito: Joel Rodrigues/CB/D.A Press)

O segundo sorteio do programa Nota Legal será realizado hoje à tarde, a partir das 15h. São 12,6 mil prêmios que variam de R$ 100 (a maior parte, com 12 mil contemplados) a R$ 500 mil. O Governo do Distrito Federal anuncia que o evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal da Secretaria de Economia.

São 64.675.372 bilhetes de 1.021.329 consumidores concorrendo aos prêmios. Ou seja, quem tem apenas uma nota fiscal cadastrada tem menos chance de levar a bolada principal do que um apostador de um jogo simples da Mega-Sena: uma em 50.063.860.

Após o sorteio, os resultados serão divulgados no site da Nota Legal, bem como comunicados aos ganhadores por e-mail, utilizando as informações cadastradas no programa. A partir de 2025, o prêmio principal vai dobrar: R$ 1 milhão, conforme decreto assinado no fim do mês passado.

No primeiro sorteio deste ano, um morador do Varjão gastou R$ 16,34 e ganhou R$ 500 mil. No ano passado, em dezembro, a sorte saiu para um morador da Asa Sul. Ele gastou R$ 188 e levou o prêmio máximo.

Varejo celebra alta

O comércio varejista do Distrito Federal apresentou um desempenho positivo em setembro de 2024, com um crescimento de 0,7% em relação ao mês anterior — na média nacional, o índice ficou positivo em 0,5%.

A alta foi impulsionada, principalmente, pelas vendas de móveis e eletrodomésticos, que registraram um aumento de 26,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Na comparação anual, o setor acumula oito meses consecutivos de crescimento, demonstrando uma recuperação consistente após os impactos da pandemia.

O varejo ampliado apresentou queda de 0,8% em relação a agosto, mas avançou 5,7% na comparação com setembro de 2023 (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Outros destaques da pesquisa divulgada ontem pelo IBGE:

Varejo ampliado: apresentou queda de 0,8% em relação ao mês anterior, mas avançou 5,7% na comparação com setembro de 2023;

Receita nominal: registrou alta de 1,1% em relação ao mês anterior e de 8,4% na comparação anual;

Setores em alta: além de móveis e eletrodomésticos, outros setores como artigos farmacêuticos, tecidos, vestuário e calçados, combustíveis e lubrificantes, hipermercados e supermercados também apresentaram crescimento.

A vez da solidariedade

Em entrevista ao programa CB.Poder de ontem, a presidente da Fundação CDL-DF, CDL-DF, Andrea Vasques, detalhou como será o Natal Solidário da entidade. O evento será realizado no Nicolândia, no Parque da Cidade, e necessita da ajuda de voluntários, tanto para ajudar a embalar os kits presentes quanto para colaborar com a festa, marcada para a tarde do próximo dia 26. Informações podem ser obtidas no Instagram da Fundação CDL-DF: @fundacaocdldf.

Assaí e iFood

A capital federal é uma das quatro cidades escolhidas para a fase piloto da parceria fechada entre o Assaí e o iFood. A ação abrange 15 unidades distribuídas em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

A ação com o iFood abrange 15 unidades distribuídas em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia (foto: Assaí/Divulgação)

A parceria tem como foco principal facilitar o dia a dia dos mais de 38 milhões de clientes mensais que passam pelas mais de 290 lojas da rede em todo o Brasil. "Estamos sempre atentos às necessidades dos clientes e buscamos oferecer diversas opções de compra para atender diferentes perfis. Quem prefere a compra presencial sempre encontrará em nossas lojas uma experiência acolhedora e com lojas confortáveis", afirma Anderson Araújo, gerente de Novos Negócios do Assaí.

"Ao mesmo tempo, reconhecemos a demanda por soluções digitais, e essa parceria com o iFood reforça nosso compromisso em evoluir nesse sentido, proporcionando mais praticidade e economia para quem optar por essa modalidade", completa.