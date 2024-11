Festival de Teatro de Bonecos do Gama começa com dois espetáculos grátis

O espetáculo Contos de Encantamento, do Grupo Paepalanthus, abrirá o 11° Festival de Teatro de Bonecos do Gama. O evento, gratuito, começa sexta-feira (15/11) às 17h. No sábado (16/11), no mesmo horário, será a vez do Grupo Roupa de Ensaio apresentar “Papa de Lixo”.

Dentro da programação, no domingo (17/11), também às 17h, sem cobrar ingresso, a Companhia Lumiato apresentará o teatro de sombras “Iara - O encontro das águas”. Todo o festival será gratuito e aberto ao público, detalhes sobre os espetáculos e outras informações pelo Instagram @voarteatrodeboneco e Facebook @voarteatrodebonecos1.

A iniciativa integra o Projeto Gama Cultural, realizado pela Companhia Voar, fomentado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF e apoiado pela Administração Regional do Gama.

O mestre bonequeiro e diretor teatral, Marco Augusto, da Companhia Voar, explica que este ano, o Festineco apresentará 22 espetáculos de teatro de bonecos. Desses, seis sessões serão abertas ao público em geral, com entrada franca e acessibilidade garantida por intérprete de Libras e audiodescrição. As apresentações serão realizadas no Espaço Voar nos dias 15, 16 e 17 de novembro, e na Feira Permanente do Gama, com três sessões no dia 20 de novembro.

O diretor ressalta que, além desses espetáculos, o festival realizará outras 16 apresentações exclusivas para escolas e instituições sociais.

"Aproveitamos também para homenagear o nosso saudoso colega e mestre bonequeiro Jorge Crespo, que nos deixou em outubro. Foi um artista singular que deixou um legado, no Rio de Janeiro - e, depois, em Brasília - de alegria e amor às pessoas e à arte da manipulação de construção de formas animadas. A ele, a nossa eterna gratidão", disse Marco Augusto.

Programação

Sexta, 15 de novembro, 17h, Espaço Voar

CONTOS DE ENCANTAMENTO, do Grupo PAEPALANTHUS

Sábado, 16 de novembro, 17h, Espaço Voar

"PAPO DE LIXO" - Grupo Roupa de Ensaio

Domingo, 17 de novembro, 17h, Espaço Voar

"IARA - O ENCANTO DAS ÁGUAS" -CIA. LUMIATO

Quarta-feira, 20 de novembro - Feira Permanente do Gama

11h- As aventuras de Baltazar no Reino dos Mamulengos - Mamulengo Sem Fronteiras

12h -"O Casamento de Chiquinha "- Mamulengo Alegria

13h -[Histórias encaixotadas] Teatro Lambe-lambe - Varanda Teatro

Segunda-feira, 18 de novembro

EC 21 Gama

8h30 - "Katita y Falucho" - Teatro Alpargata Títeres

15h30 - "Vida de Mamulengo" - Mamulengo Presepada

EC 16 Gama

11h- "A Dança dos Mamulengos: o Amor, o Malvado e a Rabeca" - Mamulengo Querenutem

13h30- "Bendito Os Beneditos" - Inventor de Sonhos

Terça-feira, 19 de novembro

Projeto Ser Mais, também conhecido como Obras Benedita Cambiagio (OBC)

8h30 - Grupo Bagagem

15h30 - Cidade dos Bonecos

CAIC GAMA

11h- "Vereda dos Mamulengos"- Casa Moringa

13h30- "O Rei do mamulengo" - mestre Algodão

Quinta-feira, 21 de novembro

EC 29 Gama

8h30- João e o Feijão - Voar Teatro de Bonecos

13h30- João e o Feijão - Voar Teatro de Bonecos

EC 22 Gama

10h45 - Tramoias Para Enganar a Morte - Voar Teatro de Bonecos

16h - Tramoias Para Enganar a Morte - Voar Teatro de Bonecos

Sexta-feira, 22 de novembro

EC 01 Gama

11h- Adivinha adivinhão - Voar teatro de bonecos

13h30- Adivinha adivinhão - Voar teatro de bonecos

EC 10 Gama

8h30 - O Despertar de Maricotinha Lúcia Corrêa e Chrys Pereira

15h30 - Os meninos verdes - Voar teatro de bonecos