Operação mira gangue de traficantes que comandava o tráfico no Plano Piloto

Megaoperação da polícia atinge gangue de traficantes do Plano Piloto - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após 10 meses de investigação, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma rede de tráfico de drogas que atuava em várias cidades da capital. A operação “Gangue do Padê” ocorre na manhã desta quarta-feira (12/11) e conta com a participação de mais de 60 policiais, incluindo equipes da Divisão de Operações Especiais (DOE) e cães farejadores.

A investigação conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) revelou que o grupo utilizava plataformas digitais para facilitar o contato com usuários e adotava o pagamento via PIX, ampliando a rede de distribuição. Em diálogos interceptados, a polícia verificou que os suspeitos cadastravam contatos com apelidos e nomes vinculados às substâncias comercializadas, uma tática para despistar investigações e dificultar a identificação de membros

Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Recanto das Emas.

Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas podem chegar a até 25 anos de reclusão.

Aguarde mais informações