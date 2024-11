Ladrões clonavam controles remotos para furtar lotéricas e farmácias no DF

Ladrões clonavam frequência de controles para furtar lotéricas e farmácias no DF - (crédito: PCDF)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), resultou na prisão de três criminosos integrantes de uma quadrilha especializada no furto a estabelecimentos comerciais do DF. A ação foi desencadeada na manhã desta quarta-feira (13/11).

Os suspeitos, de 28, 33 e 36 anos, atuavam com um modus operandi meticuloso e recorrente. Segundo as investigações, o trio costumava clonar a frequência dos controles remotos para abrir os acessos dos comércios sem deixar sinais de arrombamento. Quando conseguiam entrar, usavam ferramentas específicas, como pés de cabra e molas de caminhão, para forçar cofres e acessar o dinheiro e bens de valor.

Em todas as ações, um dos membros permanecia do lado de fora, fingindo ser um morador de rua para vigiar a movimentação e alertar os comparsas caso surgissem riscos externos. Ainda de acordo com a apuração policial, o grupo optava cometer os crimes em lotéricas, pequenos mercados e farmácias.

A associação criminosa é suspeita de ter cometido mais de 10 furtos na capital, especialmente nas cidades de Taguatinga e Ceilândia. Os presos responderão pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na quadrilha.