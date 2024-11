Golpistas vendiam reservas falsas em pousadas de Pirenópolis

Dois suspeitos de praticarem, entre 2023 e 2024, pelo menos 25 crimes de estelionato no Distrito Federal foram presos na manhã desta quarta-feira (13/11) em Goiânia (GO). O esquema, descoberto pela Polícia Civil do DF (PCDF), que realizou a operação, por meio da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia, com o apoio da PCGO, envolvia a prática de estelionato por meio da oferta fraudulenta de reservas em pousadas localizadas na cidade de Pirenópolis/GO. Um terceiro homem já havia sido preso, no mesmo estado, na tarde de sexta-feira (8/11).

Segundo a PCDF, os crimes, articulados por meio de perfis falsos de pousadas em redes sociais, especialmente no Instagram, consistiam na promoção de diárias em estabelecimentos de hospedagem a preços atrativos, com o objetivo de enganar as vítimas a realizar pagamentos antecipados via Pix.

A negociação era feita por meio de perfis de WhatsApp com falsa identificação das pousadas. A PCDF apurou que, após efetuarem os pagamentos, as vítimas eram informadas de que suas reservas não poderiam ser confirmadas ou eram simplesmente bloqueadas pelos golpistas, sem qualquer prestação do serviço prometido ou reembolso.

A investigação da polícia revelou a existência de operação estruturada e de abrangência significativa, com múltiplas vítimas e utilização de diversas contas bancárias e perfis nas redes sociais para a perpetração dos golpes, típica de associação criminosa. As três pessoas presas foram identificadas como suspeitas de coordenar e executar os golpes. Além das prisões, foram cumpridos, na manhã desta quarta, três mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. As medidas foram determinadas pelo Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Juri de Brazlândia.