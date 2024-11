Crescimento do setor de serviços contrasta com queda no turismo

Além do volume, a receita nominal dos serviços no DF também cresceu, tanto na comparação mensal quanto anual - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O setor de serviços no Distrito Federal apresentou um crescimento de 2,5%, em setembro de 2024, na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados, ontem, pelo IBGE. O resultado indica uma recuperação contínua, superando o nível pré-pandemia em 2,1%, registrado em fevereiro de 2020.

No entanto, o setor de turismo ainda enfrenta desafios, com queda de 2,2%, em relação a agosto, e de 2% na comparação com 2023. Há uma expectativa de recuperação, em outubro, por conta dos dois shows de Bruno Mars, que trouxeram um expressivo público para a capital federal.

Outros destaques da pesquisa do IBGE divulgada ontem:

Nacional: o Brasil também registrou um aumento no volume de serviços em setembro, com um crescimento de 1%;

Receita nominal: além do volume, a receita nominal dos serviços no DF também cresceu, tanto na comparação mensal quanto anual;

Em alta: serviços de informação e comunicação apresentaram crescimento significativo.

Anote aí

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Imposto sobre Serviços (ISS) deve compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) quando apurados pela sistemática do lucro presumido.

No caso analisado pela Primeira Turma do STJ, um laboratório questionou decisões das instâncias ordinárias que validaram a manutenção dos valores do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A empresa defendeu que o ISS deveria ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido.

ISS deve compor a base de cálculo do IRPJ e CSLL, decide STJ (foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Jornada do alumínio

O Recircula Brasil, plataforma pioneira em rastreabilidade de materiais reciclados, dá um grande passo rumo à economia circular. Em sua nova versão 2.0, que será lançada amanhã na COP 29 — em Baku, no Azerbaijão — a plataforma, desenvolvida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), passa a acompanhar, também, a jornada do alumínio reciclado.

Essa expansão, em parceria com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal), consolida o Brasil como referência mundial em rastreabilidade de materiais e reforça o compromisso do país com as metas da Nova Indústria Brasil.

Novidade no ParkShopping

A Quality Farmácia de Manipulação, primeira do ramo com certificação ISO 9001 e certificada como Great Place to Work, inaugura o primeiro quiosque premium no ParkShopping. O novo espaço oferece uma seleção de suplementos e itens da linha Pacco, reconhecidos pela praticidade. À frente do negócio está Flávia Ribeiro, CEO da Quality Farmácia.

Flávia Ribeiro, CEO da Quality Farmácia (foto: Divulgação)