Polícia faz busca em casa alugada por homem-bomba em Ceilândia

Policiais federais e militares do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PF e PMDF) realizaram buscas na residência alugada por Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, localizada na QNN 7, em Ceilândia. O homem detonou uma bomba nas proximidades da Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13/11). A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal à reportagem.

Os investigadores utilizaram um robô para identificação de bombas, pois há suspeita de que o local contenha outros artefatos explosivos. O corpo de Francisco ainda está na Esplanada dos Ministérios, já que a PMDF informou que ele portava outros explosivos e um relógio detonador.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo Correio, Francisco morreu após lançar um explosivo contra a estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele teria arremessado duas bombas, sendo atingido por uma delas.

Quem é

Conhecido como “Tiu França”, Francisco foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) no município de Rio do Sul (SC).

Em suas redes sociais, ele publicou uma foto dentro do prédio do STF, acompanhada da frase: “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”. Na postagem, ele exibia uma conversa consigo mesmo no WhatsApp, na qual afirmava estar no interior do STF.