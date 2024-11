Saiba quem são as mulheres mortas em acidente na BR-040; vítimas eram casadas

As vítimas morreram no local. Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (13/11) - (crédito: material cedido ao Correio)

As duas vítimas do gravíssimo acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (13/11) na BR-040, próximo ao bairro Cidade Jardins, em Valparaíso de Goiás (GO), eram casadas desde janeiro de 2023.

Gabriela Thaiane, de 34 anos, e Anah Araújo, de 27, ambas naturais de Brasília (DF), não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a colisão envolveu uma motocicleta, um carro de passeio e uma carreta.

Testemunhas relataram que a moto colidiu na traseira do carro, provocando a queda das mulheres que, em seguida, foram atropeladas pela carreta. O Correio apurou que Gabriela era mãe de um adolescente, enquanto Anah trabalhava como técnica de enfermagem e cuidadora de idosos.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência, e a perícia da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) foi acionada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular