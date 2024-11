Grave acidente entre uma moto e um caminhão deixa duas pessoas mortas na BR-040

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para atender a ocorrência. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um gravíssimo acidente na tarde desta quarta-feira (13/11) na BR-040, na altura da saída do bairro Cidade Jardins, em Valparaíso de Goiás (GO), resultou na morte de duas pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta, e as duas pessoas que estavam na moto não resistiram aos ferimentos, morrendo no local. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para atender a ocorrência.

