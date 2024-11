Polícia fará varredura no Supremo em busca de explosivos

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) passará por uma varredura na madrugada e na manhã desta sexta-feira (14), para avaliar se podem existir explosivos no prédio, de acordo com informações da corte. A Polícia Federal decidiu manter a interdição do edifício para servidores, magistrados e outros frequentadores por questões de segurança.

A medida ocorre após um homem detonar explosivos na área externa, em frente a Estátua da Justiça. Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, natural de Santa Catarina, detonou os explosivos no começo da noite, sendo atingido por uma das explosões e morrendo no local.

A Polícia Militar informou que no corpo dele estavam outras bombas. As equipes avaliam se elas serão detonadas de maneira controlada. Ainda não está clara a motivação para o atentado. Além do ato em frente ao Tribunal, Francisco também detonou fogos de artifício em um carro deixado no Anexo VI da Câmara.

Não há previsão de liberação do prédio do Supremo, pois o trabalho de perícia ainda ocorre no local nas próximas horas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. No momento das detonações o prédio foi evacuado por medida de segurança.