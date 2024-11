Ataque a bomba: trailer estacionado próximo ao local passa por perícia

Em vídeo gravado no Palácio do Buriti e publicado na manhã desta quinta-feira (14/11), o Secretário Executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, informou que todos os explosivos já foram retirados da Praça dos Três Poderes e dos arredores do edifício do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, um trailer estacionado em área próxima ainda passa por perícia para que as forças de segurança assegurem que todo o perigo foi descartado.

"Os artefatos foram retirados em ação conjunta envolvendo a Polícia Federal e a Polícia Militar do DF (PMDF). É importante informar que um trailer foi colocado na área próxima ao anexo e, neste momento, ele está sendo periciado para que seja verificado se há ou não algum perigo", informou.

O secretário destacou que a polícia esteve, na noite desta quarta (13/11), em Ceilândia, na residência de Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, identificado como sendo o homem-bomba. "Ao longo da noite, a PF, em conjunto com a PM, foi até a residência do elemento que praticou a ação e neste local encontraram algumas bombas, o robô atuou e teve uma bomba que explodiu. A gente não sabe se foi ou não armadilha, mas esse local já está sendo periciado pela PM em conjunto com a polícia judiciária para fazer a apuração de todas as provas e poder coletar informações para a investigação."

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), destacou que a investigação é feita pela PF com o apoio operacional da PMDF e PCDF. "Qualquer informação será encaminhada pela Secretária de Segurança Pública e pela Agência Brasília", disse.

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Vídeos obtidos pelo Correio também mostram fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram deslocadas para a região e interditaram a área para varredura.





Veja o trabalho da polícia no local:









Ministros em segurança





O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em nota, que a Corte foi evacuada logo que foram ouvidas as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes. Conforme informou o STF, os ministros foram retirados do prédio em segurança.





"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", afirma a nota.





Veja o relato de uma testemunha:









PCDF faz perícia





A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a perícia foi acionada à Praça dos Três Poderes. "A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local", diz nota enviada ao Correio.









"A princípio há uma única vítima. O Bope está fazendo varredura e não há como passar mais informações. Só após a varredura e indicativo e local totalmente seguro, serão feitas diligências de perícia e identificação da vítima", afirmou Bruno Dias, delegado da 5ª DP.