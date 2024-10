Mochila com artefatos explosivos mobiliza o Bope na Rodoviária Interestadual

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18/10), para uma operação na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Uma mochila com artefatos explosivos foi encontrada no local e, até a última atualização desta matéria, pelo menos um foi estourado pelos militares do Bope.



Toda a rodoviária foi interditada e, segundo o Correio apurou, um jovem foi preso ao desembarcar de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro. Não há, no entanto, informações sobre a relação do suspeito com a mochila.

Aguarde mais informações