Novembro azul: um incentivo ao público masculino a fazer prevenção

No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Devido à baixa procura do público masculino às unidades de atendimento, a Secretaria de Saúde (SES-DF) promove ações para sensibilizar homens a fazer a prevenção do câncer de próstata e o Sesc-DF oferece consultas médicas gratuitas na Rodoviária do Plano Piloto.

De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Saúde (SES-DF) emitiu 312 autorizações de internações relativas ao câncer de próstata. No mesmo período do ano ano passado, foram 325 concessões. A pasta salienta que o Novembro Azul — mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata — é importante para promover a saúde da população masculina. "Para se ter uma ideia da falta de adesão dos homens aos cuidados com a própria saúde, dos 9,2 milhões de procedimentos já realizados pela Atenção Primária à Saúde do DF em 2024, apenas 36,13% foram para o público masculino", informou a pasta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por esse motivo, a SES-DF incentiva a ida dos homens a unidades de saúde. "O foco é indicar a busca por uma das 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que oferecem serviços como acompanhamento de doenças crônicas, planejamento reprodutivo, saúde mental, incentivo à alimentação saudável e ações para combater vícios em álcool, cigarro e outras drogas, entre outras atividades", disse.

Médico do Hospital Urológico de Brasília, Rodrigo Braz explica que o câncer de próstata é um tumor maligno que desenvolve-se na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino responsável pela produção do líquido seminal e pelo mecanismo de continência urinária.

A campanha tem como principal foco incentivar a prevenção e conscientizar acerca da importância do identificação prematura da doença. "Quando detectado nas fases iniciais, o câncer de próstata tem até 90% de chances de cura. No entanto, a falta de conscientização e o tabu sobre a saúde masculina continuam sendo barreiras", afirma Rodrigo.

Ricardo Ferro, chefe da urologia do Hospital Brasília Águas Claras, aponta que a investigação desse tumor maligno é feita com o exame de sangue PSA, o antígeno próstatico específico; com a ecografia da próstata, para dimensionar o tamanho da próstata e relacionar com esse valor do PSA; e por meio do toque retal, que faz parte do exame físico. Em algumas situações, é feito o uso da ressonância de próstata.

Tratamento

Fernando Oliveira (nome fictício) recebeu o diagnóstico da doença no ano passado, aos 53 anos. Ele conta que a investigação foi iniciada quando o médico percebeu, em um periódico, que a próstata estava três vezes maior do que o normal. Após a investigação, a doença foi descoberta.

"Fiquei superchocado com a notícia, pensei que nada mais funcionaria, mas, o médico me explicou que, antigamente, era comum que os pacientes diagnosticados tivessem mais de 70 anos e, por isso, enfrentavam problemas sexuais depois da cirurgia, que à época era muito mais invasiva", conta.

O tumor foi retirado em janeiro deste ano. O procedimento foi robótico. O câncer foi descoberto em fase inicial, o que contribuiu para o êxito.

Sesc-DF oferece atendimento médico na Rodoviária do Plano Piloto

Até 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, os homens que passarem pela “Praça de Saúde do Homem” — espaço montado pelo Sesc-DF em frente ao prédio do Conic — poderão ter acesso gratuito aos seguintes serviços:

· Urologia;

· Odontologia;

· Oftalmologia;

· Nutrição;

· Clínica Médica e enfermagem;

· Testes rápidos de PSA, Sífilis, Hepatite e HIV.

Serão distribuídas 85 senhas por dia, sendo 40 para consultas médicas e de enfermagem e o restante de oftalmologia e odontologia.

Desconstruindo mitos sobre a doença

Por Ricardo Ferro, chefe da urologia do Hospital Brasília Águas Claras, da Dasa

"Homens sem sintomas de câncer de próstata não precisam fazer exames de rastreio"

Segundo o urologista, as principais sociedades médicas mundiais, como a Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Europeia de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia, recomendam o rastreamento a partir de 50 anos para homens sem fatores de risco. Para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata, mama, ovário, intestino ou pâncreas, o rastreio deve começar aos 45 anos, conforme recomendação médica.

"Tratamento de câncer de próstata causa impotência sexual"

A próstata não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo. Sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. No entanto, quando o diagnóstico do câncer não é feito precocemente, os tratamentos podem afetar os nervos responsáveis pela ereção.

"As cirurgias para o tratamento são extremamente invasivas e causam grandes efeitos adversos"

De acordo com o urologista, os avanços tecnológicos permitem o uso de técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, que reduzem efeitos adversos dos tratamentos, como a impotência sexual e a incontinência urinária. Eles ocorrem principalmente quando o diagnóstico é tardio.

"Câncer de próstata acomete apenas homens mais velhos"

Embora a incidência aumente a partir dos 60 anos, homens mais jovens, a partir dos 40 anos, podem desenvolver a doença.





Desconstruindo mitos sobre a doença

Por Ricardo Ferro, chefe da urologia do Hospital Brasília Águas Claras, da Dasa

"Homens sem sintomas de câncer de próstata não precisam fazer exames de rastreio"

Segundo o urologista, as principais sociedades médicas mundiais, como a Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Europeia de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia, recomendam o rastreamento a partir de 50 anos para homens sem fatores de risco. Para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata, mama, ovário, intestino ou pâncreas, o rastreio deve começar aos 45 anos, conforme recomendação médica.

"Tratamento de câncer de próstata causa impotência sexual"

A próstata não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo. Sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. No entanto, quando o diagnóstico do câncer não é feito precocemente, os tratamentos podem afetar os nervos responsáveis pela ereção.

"As cirurgias para o tratamento são extremamente invasivas e causam grandes efeitos adversos"

De acordo com o urologista, os avanços tecnológicos permitem o uso de técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, que reduzem efeitos adversos dos tratamentos, como a impotência sexual e a incontinência urinária. Eles ocorrem principalmente quando o diagnóstico é tardio.

"Câncer de próstata acomete apenas homens mais velhos"

Embora a incidência aumente a partir dos 60 anos, homens mais jovens, a partir dos 40 anos, podem desenvolver a doença.

Sesc-DF oferece atendimento na Rodoviária do Plano Piloto

Até 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, os homens que passarem pela “Praça de Saúde do Homem” — espaço montado pelo Sesc-DF em frente ao prédio do Conic — poderão ter acesso gratuito aos seguintes serviços:

· Urologia;

· Odontologia;

· Oftalmologia;

· Nutrição;

· Clínica Médica e enfermagem;

· Testes rápidos de PSA, Sífilis, Hepatite e HIV.

Serão distribuídas 85 senhas por dia, sendo 40 para consultas médicas e de enfermagem e o restante de oftalmologia e odontologia.