Cuidados com Saúde pulmonar precisam ser redobrada com o clima seco

Os cuidados com o ar nesse período de seca e a fumaça que pairou por Brasília foram pontos debatidos com a pneumologista, Aida Alvim, durante o programa CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (29/8). Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, a especialista também mencionou aumento de casos da covid-19 e o novo protocolo.

A pneumologista alerta para alguns cuidados com a fumaça e dá dicas de como melhorar o ar em sua residência. “Com essa fumaça é não realizar exercícios físicos ao ar livre, fechar as janelas é preciso ficar em casa. Em casa para melhorar a secura no ar, pode colocar pano úmido embaixo da porta, toalhas úmidas no ambiente, tentado sempre umedecer o ar, seja com umidificadores ou ar condicionado, bacias com águas pela casa. São algumas das ações”, contou



Aída explica como a fumaça presente no ar prejudica o nosso sistema respiratório. “Ela irrita o nosso sistema respiratório. Ela causa uma inflamação, com isso levanto a um aumento de secreção, nas pessoas que têm asma, aumenta a chance de ter crise”, comentou.



A especialista conta que percebeu o aumento de casos de covid-19. “Eu estou atendendo bastante no consultório, colegas de pronto socorro alertaram sobre esse aumento”, pontuou. E explica como está o protocolo. “O isolamento da pessoa que testou positivo para covid 19, hoje é de 5 dias, não tendo mais sintomas faz o teste novamente e dando negativo está liberado. Em caso de o teste dar positivo, fica isolado por 7 dias”, explicou.



Assista a entrevista na íntegra: