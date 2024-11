Entenda os impactos da psoríase na pele preta

A dificuldade em diagnosticar a psoríase em pele preta foi tema do CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — de ontem. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, o professor de dermatologia da UnB Ciro Martins Gomes comentou os principais sintomas da doença e como o processo de industrialização tem influenciado o aumento da incidência da psoríase.

Vou contando uma história minha: tenho pessoas próximas que têm suspeitas de psoríase e já ouvimos de médicos que psoríase não acomete a pele preta.

Isso é verdade?

Não, é um equívoco. A psoríase afeta todas as raças e todas as idades, embora, com frequências diferentes. Principalmente em populações que podem estar em algum estado de vulnerabilidade, é uma condição muito importante porque gera muita morbidade. Apesar de acometer principalmente a pele, é uma doença sistêmica e vai gerar inflamação em todo o corpo. Com o passar dos anos, o paciente pode ter artrite psoriásica: acometimento muito severo das articulações e podendo ser irreversível, com eventos cardiovasculares, a inflamação pode gerar infarto e acidente vascular cerebral, além dos temíveis eventos psicológicos. O paciente com psoríase sem tratamento adequado pode desenvolver depressão e outras doenças psiquiátricas.

Existe algum estudo que mostre incidência maior em peles pretas, pardas ou brancas?

Os estudos populacionais são geralmente feitos de forma separada. Os dados mostram que a psoríase é um pouco mais frequente em pele branca, mas acreditamos que pacientes de pele não branca — como asiática, preta ou parda — são menos estudados, o que pode justificar a menor incidência observada nesses grupos. Mesmo com essa menor quantidade de estudos, a psoríase é uma doença muito relevante e frequente em todas as tonalidades de pele.

Quando é que o corpo começa a indicar que ali é uma psoríase que está se desenvolvendo?

Olha, na linguagem científica, a psoríase é uma doença eritema do descamativo. O eritema é aquela vermelhidão e a descamação. Então, a psoríase vai ocorrer principalmente nas faces extensoras, que são cotovelo e joelho e dorso das costas, com uma vermelhidão da pele e com a descamação. Então, você tem verdadeiras escamas que saem dessas regiões e podem cair por aí, o que incomoda muito o paciente, mas que podem confundir com outras doenças, como a dermatite atópica.

Você falou aí da questão da vermelhidão, que pode ser confundida com a dermatite atópica, explica pra gente qual é essa diferença.

Enquanto a psoríase afeta áreas extensoras (como joelhos e cotovelos), a dermatite atópica acomete áreas flexoras e vem acompanhada de muita coceira, o que interfere no sono e afeta bastante a qualidade de vida, especialmente em crianças.

Você mencionou sobre gatilhos, e existe uma leitura de que a modernidade e os processos de industrialização têm efeito direto no aumento da incidência de psoríase. Como essas coisas se relacionam?

A industrialização e a vida moderna trouxeram benefícios, mas essa migração das populações para as cidades também alterou a frequência das doenças inflamatórias, incluindo a psoríase. Uma teoria para isso é a teoria da higiene, que propõe que o sistema imunológico, hoje menos exposto a infecções e verminoses, tende a se sensibilizar mais, desenvolvendo doenças inflamatórias como a psoríase, justamente por estar menos "ocupado" combatendo agentes infecciosos. Além disso, populações em áreas menos urbanizadas apresentam menor incidência de psoríase. Isso ocorre, em parte, porque elas estão menos expostas a poluentes e, frequentemente, vivem em regiões tropicais, onde a exposição solar é maior. A luz solar, quando controlada, pode ajudar a reduzir as lesões da psoríase. Embora o sol em si não seja um tratamento, há terapias baseadas em luz, como a fototerapia, que são benéficas.

