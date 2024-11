Após explosão em frente o STF, PRF intensifica fiscalização em rodovias

Policiais rodoviários federais montaram uma força-tarefa emergencial para reforçar a fiscalização em rodovias que cortam o Distrito Federal. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (14/11) após o ataque à bomba na Praça dos Três Poderes. O responsável por explodir os artefatos é Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, ex-candidato a vereador em Rio do Sul (SC). Ele morreu após deitar em cima de um dos explosivos, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ataque, realizado com bombas na Praça dos Três Poderes, está sendo investigado por pela Polícia Federal (PF), e a PRF mobilizou esforços para auxiliar no controle e na segurança das estradas, com foco em veículos de passeio que chegam de outros estados.

A operação foi organizada em caráter de urgência para atuar de forma preventiva e fortalecer o trabalho de investigação já em andamento. A corporação aumentou o efetivo nas rodovias com o objetivo de garantir a segurança pública e evitar novos ataques. A fiscalização ocorrerá em pontos estratégicos das rodovias federais.

A PRF também está com outra operação em andamento devido ao feriado prolongado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15/11). Essa primeira operação, planejada anteriormente, busca garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o aumento de movimento nas estradas, comum neste período.